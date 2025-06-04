「管理未來，由你領航」 富邦人壽管理博碩士論文獎徵件開跑

隨著AI、大數據與ESG永續議題深度影響各行各業的發展，企業對具備「跨領域」、「永續視野」與「數據素養」的管理人才需求大幅提升。站在人生與職涯的轉捩點，如何領航未來、脫穎而出？今年，「富邦人壽管理博碩士論文獎」以『管理未來，由你領航』為主題，邀請來自全台各大專院校的博、碩士及EMBA研究生，透過研究與論文實踐對未來的洞察與主張，挺身成為引領改變的管理新世代。

「富邦人壽管理博碩士論文獎」邁入第12年，本獎項由富邦人壽與中華民國管理科學學會（簡稱管科會）攜手主辦，為全台歷史最悠久且具公信力與指標性的管理學術獎項之一，持續獎勵優秀管理學術研究、促進產學對話與交流。富邦人壽以實際行動支持青年學子，並提供百萬獎金獎勵，讓優秀研究成果有機會被看見，並成為潛力管理人才職涯發展的重要跳板。

「富邦人壽管理博碩士論文獎」每年吸引全台近半數大專院校投入、逾千名師生共同參與競賽，評審委員更是集結學術界、產業界之優秀教授及成功企業家，經由嚴謹之審查程序，評選出優勝論文。「2025富邦人壽管理博碩士論文獎」徵稿時間自即日起至2025年7月16日止，歡迎管理相關研究所博、碩士畢業生（含在職生）踴躍報名參加。

產學接軌再升級 百萬獎金聚焦「實務應用×永續發展」

隨著ESG與數位轉型成為企業營運的核心競爭力，今年論文獎除延續設立「永續發展論文獎」與「最佳實務應用獎」，並持續聚焦AI導入管理、數據決策、ESG策略布局、企業數位轉型、綠色金融與公司治理等前瞻性議題，期望參賽者提出具深度與可落地性的研究成果。本獎項總獎金超過新台幣100萬元，涵蓋特優、優等、佳作等獎項，實質獎勵學術創新與管理實踐結合的優秀論文，鼓勵青年學術人才勇敢發聲、提出創見，讓研究不只停留於論文，而能轉化為推動產業升級與社會進步的實際力量。

企業視角與學界對話 共創永續管理人才生態系

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽長期支持「富邦人壽管理博碩士論文獎」，鼓勵學術界與產業界的深度融合，是我們落實企業社會責任、培育下一代管理人才的重要實踐。我們相信，學術研究不僅能夠推動知識的創新，更能夠為實務應用提供寶貴的解決方案，進而推動整體產業的轉型與發展。期望透過這個競賽平台，激勵更多優秀年輕學子在管理學術領域發揮所長，並將創新研究成果轉化為實際的產業價值，為台灣社會經濟發展注入新的動能。

學界推動管理知識深化 擴大學術能見度與影響力

中華民國管理科學學會理事長陳振遠表示，管理研究的價值在於對現象的理解、問題的解構，以及解決方案的提出。「富邦人壽管理博碩士論文獎」已成為全台管理領域極具指標性的產學合作典範，每年投稿數量與參與學校持續攀升，顯示本獎項獲得學生們的高度信任與認同。我們持續與富邦人壽合作，打造論文發表、實務交流與產學媒合的多元平台，讓管理研究不只是留在象牙塔，更能連結實務、走進社會，進而提升台灣整體管理學術的競爭力與實用性。

知識領航、永續培育 富邦打造人才躍升平台

富邦人壽表示，培育與發掘新世代管理人才，是企業永續經營的關鍵使命。富邦人壽每年都會發送企業職缺媒合信函給予入選決選的同學，提供職涯探索與進入產業的實質機會，期望讓參賽者在論文研究之外，也能走進企業，從實務中累積經驗、拓展視野，實現個人價值與職涯目標。

未來，富邦人壽也將持續透過多元方式投入教育、研究與人才發展，如企業實習、校園講座、產學合作等，建立完善的人才養成生態系。誠摯邀請所有對管理學有熱忱的研究生積極參與「2025富邦人壽管理博碩士論文獎」，一同為台灣管理創新注入嶄新動能，邁向知識引領未來的嶄新篇章。