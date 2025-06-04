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老人福利聯盟樂齡金安獎 安泰銀獲頒高齡財務安全組第一名

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

安泰銀行（2849）致力以守護客戶資產價值為己任，獲得中華民國老人福利推動聯盟「第一屆樂齡金安獎：老人保護成功案例徵件」活動，高齡財務安全組第一名。

不僅對大額可疑交易進行攔阻，對細微的異常交易，安泰銀行更展現細膩的敏銳洞察力。安泰銀行櫃台人員在協助客戶處理金融卡業務時，敏銳察覺該帳戶將近8年未使用，卻在近期出現一筆虛擬貨幣公司匯入1元款項的異常交易紀錄。透過詢問，客戶告知近期曾下載虛擬貨幣應用程式，並已上傳身分證件與銀行帳戶資料進行註冊。

安泰銀行櫃台人員具備高度警覺且馬上藉由其他同仁的協助，進一步調查了解該交易關係人具有虛擬貨幣公司的背景，並確認此為投資詐騙手法，立即協助客戶報警處理，並提醒客戶更換身分證件，有效防範後續風險。

這位客戶對安泰銀行成功保護其辛苦賺來的財富表示莫大的感謝，並特地透過銀行官網留言表達由衷的讚揚，客戶表示，謝謝安泰銀行櫃台人員幫忙解決疑惑並保住自己辛苦賺來的錢。

安泰銀行表示，將持續投入資源，強化科技應用與人員培訓，並與警政機關緊密合作，不斷提升風險防範能力。

身分證 虛擬貨幣 安泰銀行

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