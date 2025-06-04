放寬結構債券銷售對象 櫃買中心助攻大型企業外幣募資
為配合金管會政策開放，將結構型國際債券銷售對象擴大，以及鼓勵本國大型企業在臺發行債券籌集外幣資金，櫃買中心於2025年6月4日公告本國銀行發行結構型國際債券銷售對象，由高資產客戶放寬至專業投資人，並酌修專業投資人的資格認定條件。
同時，也開放我國上櫃(市)公司直接或間接持有百分之百股份的海外子公司，得發行專業板國際債券，以活絡國內債券市場並促進國內相關中介機構業務發展。
櫃買中心表示，本國銀行發行的外幣計價結構型金融債券，亦屬國際債券之範疇，其還本付息條件得以結構式設計，並且可能會侵蝕本金。因此，櫃買中心特別提醒投資人，在交易前務必慎重衡量自身財務狀況，明確了解交易性質，並確實做好風險評估。
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