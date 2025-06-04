勞動基金前4月大虧1990億 洪申翰：勞退金有保證收益
受美國關稅戰等衝擊，勞動基金今年截至4月慘賠1990億元，引發外界關切勞保、勞退基金。勞動部長洪申翰今受訪表示，目前勞保基金水位仍維持上兆元規模，勞工退休金也有保證收益機制，勞工朋友不用擔心。
勞動部今於立法院衛環委員會進行「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」專題報告。針對勞動基金虧損，洪申翰會前受訪說，勞動基金收益近期確實受地緣政治、美國關稅議題影響，但目前勞保基金水位維持上兆規模，勞工朋友不用擔心。
他說，除了以公務預算撥補勞保基金，現在也透過鼓勵中高齡或高齡者就業、納保，強化納保跟給付上的審核，督促雇主確實為勞工投保、核實投保薪資，各種方式盡量維持勞保基金水位，確保勞工權益。
除勞保基金，外界也關心勞退基金虧損將導致勞退金縮水，洪申翰說，勞退有保證收益機制，勞保也是確定給付制，勞動基金投資收益的波動不會影響勞保給付。
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