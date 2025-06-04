三大債市持續淨流入 分散風險需求增

面對全球政經風險交錯、市場波動加劇，投資人風險意識升溫，對債券等穩定資產的配置需求明顯增加。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年5月28日止，投資級債市場淨流入49.9億美元居市場之冠，非投資等級債淨流入8.3億美元，新興市場債淨流入金額增溫至28.0億美元。

安聯投信表示，整體資金流向顯示，顯示儘管市場仍處於高度不確定環境中，資金仍積極尋求穩健收益與分散風險機會。近期市場關注焦點集中於美國財政與政策前景，包括眾議院通過稅改法案可能擴大財政赤字、20年期公債標售結果不佳等，皆對美債殖利率造成上行壓力。不過在此背景下，企業債與新興市場債展現出較佳的抗跌能力，主要歸功於企業基本面穩健與新興經濟體殖利率優勢，資金由利率債逐步轉向信用債趨勢明確。

安聯投信指出，投資級債持續受到青睞的主因，在於其相對穩定的波動性與評等保障，在震盪市況中具備避風港特性；而非投資級債雖面臨投資人風險意識提高，但在高票息與基本面穩健企業支撐下，仍吸引部分收益導向資金。

展望後市，安聯投信表示，債市仍處於轉折階段，高波動將為常態，特別是利率政策走向與美國財政前景仍充滿變數。建議投資人適度調降利率債比重，轉向具備票息支撐與基本面評價優勢的信用債，包括投資級與非投資級債券，同時可納入新興市場債作為多元配置來源，以提升整體投資組合的收益潛力與抗波動能力。

安聯投信表示，隨著全球利率走向與成長風格修正進入新階段，歐洲正處於結構轉型的起點，展望中長期將受惠於財政擴張、政策自主與貨幣彈性三大驅動力，整體市場估值亦處於相對合理區間，顯現良好投資潛力。

策略上，安聯投信表示，隨著利率環境進入轉折期、成長型企業估值修正，多重資產投資策略展現出兼顧收益、防禦與價值重估的三重優勢，特別適合作為當前震盪市場中的穩健配置核心。債市配置策略可聚焦於中短天期信用債，並透過多重收益型債券基金靈活布局，涵蓋非投資級債、新興市場債與投資級債，以因應高波動環境，同時兼顧收益性與抗震性。

在觀察指標上，安聯投信表示，當前經濟處於放緩或衰退的過渡階段，這對風險資產構成壓力，需密切關注景氣成長狀況，對股票與風險債券維持謹慎態度。未來一個月需關注通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率及美元走勢等。