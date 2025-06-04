關稅急踩煞車 已開發歐洲股票型基金淨流入居冠

美法院叫停關稅戰，全球股市多數收漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年5月22日至5月28止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入9.65億元成為主要市場之首，亞洲不含日本、拉丁美洲、全球新興市場、歐非中東淨流入呈現小幅淨流入分別為6.95、3.82、2.99、0.10億元淨流入，美國股票型市場則呈現淨流出50.83億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國法院突如其來的裁定叫停對歐盟商品的高額關稅政策，為市場投下震撼彈。隨著貿易戰陰霾暫時消散，市場風險偏好明顯回升，資金開始重新湧入風險性資產，推升股債市場全面走高，展現出投資人情緒逐步回溫的積極訊號。

安聯投信表示，前總統川普原先宣布對歐盟多項進口商品課徵高達50%關稅，引發市場震盪，不過在與歐盟執委會主席通話溝通後，政策急轉彎，延後關稅生效日至7月9日。此外，美國財政部長暗示，華府有望在「未來數周內」與多個貿易夥伴敲定重大協議，緩解全球對貿易戰升溫的疑慮。這些利多消息迅速反映於股市表現，美國三大指數全數收紅。

歐洲方面，整體氛圍受惠於美歐貿易關係緩解與歐元區通膨數據略低於預期的雙重利多推動，投資信心持續增溫。根據最新公布的經濟數據，歐元區5月消費者物價年增率下滑至2.4%，低於前月的2.6%，進一步強化市場對歐洲央行可能在下半年啟動降息循環的預期。德國與法國長天期公債殖利率同步走低，顯示資金對防禦性資產的需求依然存在，惟風險性資產亦同步吸引資金回流，呈現股債雙多的良性格局。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，歐洲市場將密切關注歐洲央行對通膨放緩的解讀與利率政策的調整節奏，若政策明確轉向寬鬆，有望進一步推升區域內股債表現。

謝佳伶表示，歐洲市場正處於政策與基本面同步轉佳的關鍵交會點，具備中期投資潛力，建議投資人可透過多元資產配置或主動式歐洲股票基金，逐步建立部位，掌握區域輪動的投資機會。安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，科技與耐久消費類股表現最為強勁，反映市場對AI應用、節能設備與智慧家庭等主題的高度期待。企業財報亦提供部分支撐，西門子（Siemens）與ASML公布優於市場預期的獲利數據後股價齊揚，帶動相關產業連動上升。整體而言，歐洲企業對未來數季的營運展望普遍轉趨樂觀，企業資本支出亦開始回溫，有助挹注市場信心。

莊凱倫表示，市場焦點將集中於美國聯準會發布的褐皮書、歐洲央行的最新利率決策、以及美國非農就業報告等多項關鍵經濟數據。面對快速變化的國際情勢與潛在政策風險，應密切關注總體經濟訊號，靈活調整資產配置策略，才能在波動中爭取穩定報酬。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，美國對等關稅的最大影響正逐漸淡化，大盤走勢從跌深觸底的單向上漲走勢，轉向中性的高檔震盪格局，此時更容易受到國際情勢多空雜陳、政策不確定性影響而出現波動。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，第2季稍早確實有廠商提前拉貨、重要財報釋出利多與關稅利率影響鈍化等正面影響，但另方面隨著匯市出現較大波動，此對於第2季企業財報表現可能的影響程度，短線上或將成為大盤跌深反彈、轉趨中性格局後，壓抑盤勢的重要因子之一。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI領域如相關應用、國際主要CSP廠並未調降資本支出，從中常整體表現仍是正向，中長期來看基本面大方向不變；展望後市，安聯投信台股團隊表示，短期客戶訂單並未出現明顯變化，但因下半年需求缺乏能見度，進而牽動消費動能與下訂單的節奏；評價面與獲利是否下修及幅度也成為另個牽動市場走向的因子。