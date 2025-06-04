美國政策逐步明朗可趨緩市場波動 美債仍具長期配置價值

近期美債赤字問題未決，美國經濟龍頭地位是否動搖也引發市場關注；對此美國財政部長貝森特再次重申美國絕不會違約，以安撫市場對美債的擔憂，國泰20年美債(00687B)、國泰10Y+金融債(00933B)於國泰投信官網公告最新預估配息金額，這次參與配息最後買進日為6月16日，除息交易日為6月17日。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰表示，6月到期的債務多為短期國庫券，除非貨幣市場出現資金緊縮，否則不太可能出現無人承接的情況。其次，儘管減稅法案將導致赤字增加，但若考慮未來十年預估可增加2.7兆美元的關稅收入，將可抵銷超過八成的赤字壓力。整體而言，隨著政策逐步明朗，市場波動可望趨緩，美債仍具備長期配置價值。

國泰投信ETF研究團隊補充，美債看重的是挑對進場時機，目前美國經濟仍具韌性，政策利率相對較高，在高利率環境且緩降息趨勢不變下，耐心成為投資的關鍵決勝點，透過逢低買進、定期定額等方式進場，當中長期殖利率出現走跌，此時債價會反向走揚；且當前的高利率並非常態，投資人不應過度恐慌出場，反而錯過加碼買進的機會。

00687B經理人江宇騰也分析，第2季初物價數據降溫，但在關稅政策尚未明朗、就業市場仍穩的情況下，預期Fed在6月將維持利率不變。若關稅政策於7月前後明朗化，可能推升下半年物價與失業率，屆時Fed有望自9月起以「每季一次」的節奏謹慎降息。觀察近期Fed官員的談話與市場預期，大致與此情境相符。現階段美國的經濟及金融市場依然領先全球，因此美債仍具備價值儲藏功能，無需過度擔憂流動性風險。

國泰投信本另一檔債券ETF的國泰10Y+金融債(00933B)基金經理人游日傑表示，有別於00687B鎖定中長天期美債，00933B鎖定國際大型金融集團，成分債不受限於單一國家金融市場的影響，與00687B互相搭配更能進一步分散投資風險。00933B為國內首檔月配息加收益平準金機制的債券ETF，有望投資人打造靈活現金流，為退休生活做準備。