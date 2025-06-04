富蘭克林：新鮮人三招存出第一桶金

畢業季來臨，有人力銀行調查發現，礙於經濟壓力，78.2%的畢業生已提前求職。富蘭克林證券投顧表示，新鮮人把握時間優勢累積第一桶金可望更輕鬆，在工作初期的收入有限，定期定額投資基金是相對簡單易行的策略。如果立定目標打算在十年內存出100萬元，透過年化報酬率一成或以上的投資標的，每月投入5,000元，就有望達標。

富蘭克林證券投顧也提供三個收心操，協助建立健康的理財態度。首先學會分門別類並詳實記帳，將每日花費依食衣住行育樂等用途詳細記錄，月底一邊結算一邊檢討，荷包哪裡出現漏洞自然一目瞭然。

其次是採用「信封袋」管理法。在還不太擅長調配收支時，不妨按目的用途來進行簡單的三分法，包括一份生活費、一份孝親、一份儲蓄金，如果是在外租屋，可先扣除租金再進行信封袋三分法。

再者是用投資提高儲蓄效益。根據勞動部最新統計，2024年新鮮人薪資中位數落在3.3萬元，初期可用於投資的資金雖不多，此時兼顧簡單、穩健、均衡三種好處的共同基金就很適合。在自己的能力範圍裡每月固定投資數千元，開展長期投資計畫，交由專業經理人操盤調控，能專注於工作之外，也比自行買賣股票更輕鬆無心理負擔。

富蘭克林證券投顧表示，若遇到短期性的市場震盪，千萬不必急於一時贖回，不如抱持「撿便宜」的態度，繼續定期定額理性面對，特別是年輕族群，善用時間優勢可望淡化投資過程中的風險並增加效率，建議從市場熱度高且中長期展望正向的科技股票型基金入手。追蹤國內核備各主要基金類型在過去20年的表現，其中資訊科技股票類的波動風險雖高，但年化報酬率有一成以上，長期投資績效可期。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯(JonathanCurtis)預期，生成式AI採用率曲線穩定上升、科技七雄以外的科技股獲利成長軌跡改善、估值仍合理等三大因素支撐科技股有望維持強勢地位。