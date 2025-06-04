印度企業獲利上揚、外資回流 後續表現可期

印度股市近期表現優於全球股市指數，近三個月漲幅達9.2%，優於全球股市的3.9%；若以長期表現來看，自2021年起，印度股市上漲82.6%，表現亦大幅優於全球股市指數的35.2%。國泰投顧認為，美國所發動的關稅戰對印度衝擊較小，且企業獲利優於預期，外資機構資金流入，均可望持續帶動印度股市表現。

相對美國主要貿易夥伴，印度去(2024)年對美貿易順差476億美元、出口至美國佔GDP比重僅2.1%，皆屬較低水準，市場預期貿易戰對印度衝擊有限。印度與美國正展開貿易談判，市場預期有望在2025年7月前與美國達成貿易協議。此外，印度與英國已於5/6簽署雙邊自由貿易協定(FTA)，印證印度正努力擴大出口並取得重大進展，將其製造業融入全球供應鏈，此舉可做為與美國貿易協議談判的藍圖，加速與美國貿易協議的簽訂。

印度第1季企業獲利優於預期的比率為57.7%，市場亦預期印度企業獲利年增率今明兩年皆達雙位數，分別為10.6%及12.7%，均優於全球股市的7.4%及11.7%，在企業獲利展望穩健之下，帶動外資回流。外資機構買賣超與印度股市表現大致有正向連動關係，外資機構自去年9月起連續賣超印度股市，拖累印度股市表現；惟今年3月起賣超金額收斂，4~5月已連續兩個月買超，帶動印度股市自今年3月起表現優異，後續表現仍可期待。

摩根士丹利印度股票基金選股考量總體經濟及同時採取自下而上的策略，精選長期具有成長潛力的企業，主要布局印度金融類股及非必需消費股；首域盈信印度次大陸基金成立超過20年，13度獲得理柏台灣基金獎肯定 ，主要布局金融及必需消費類股。市場預期金融及消費類股企業獲利皆可望持續成長，投資人可適度布局。