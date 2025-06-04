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台幣重返30大關 央行尾盤作價收在30.005元…匯價連三貶

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣。 記者黃仲明／攝影
新台幣。 記者黃仲明／攝影

熱錢匯出、政府基金買匯，加上中央銀行尾盤作價等三大因素，新台幣匯率昨（3）日重返30字頭，終場小貶1.7分，收在30.005元，連三日貶值且為逾一周新低，總成交量為18.35億美元。

匯銀主管指出，近來企業因美國對等關稅政策延後90天而搶出貨，出口商手中有大把美元排隊等著賣，導致新台幣匯率升值壓力沉重，不過，昨天外資與政府基金都站在買匯一方，有助消化出口商的賣壓，央行也選在尾盤作價，讓新台幣匯率收盤貶破30元大關。

匯銀主管表示，央行展現穩定匯率的決心，估計短期內，新台幣匯率將在29.8元至30.2元區間波動。

展望6月匯市，永豐金控研究團隊表示，預估6月聯準會FOMC點陣圖將維持年內降息2碼基調，但美國總統川普先前暫緩對等關稅的90天期限將於7月初到期，市場對關稅前景不確定的擔憂可能升溫，關稅政策與財政問題將對美元資產帶來信心考驗，加上降息預期收斂，6月美元將呈震盪偏貶格局，美元指數波動區間預估為98至101。

金融圈主管說，新台幣匯率仍有升值機會，握有大量外匯部位的廠商應做好避險工作。

中國信託銀行最新報告研判，美元指數中長期仍舊偏弱，且2026年聯準會主席面臨改選，屆時美國總統川普應會挑選一位能貫徹「低利率、弱美元」的人選，美國2026年很可能延續寬鬆貨幣政策。

台北富邦銀行指出，美債壓力可能迫使美元長期有下行壓力，但短線風險情緒下降有利股市，或將帶動國際美元重振上行動能；同時，美元指數今年以來已下跌8.8%，要再大幅下行空間也有限，美元指數短期內將維持區間波動。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲0.13%，主要亞幣升貶互見。

其中，韓國匯市休市、人民幣匯率上漲0.01%，日圓匯率升值0.06%；新台幣匯率昨天小幅貶值0.06%，星元下挫0.12%。

美元指數 新台幣 台幣匯率

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