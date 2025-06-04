壽險業轉向布局英、澳公司債 業者：依據市場變化調整

對於外媒報導，台灣大型壽險業已開始分散美元資產，轉抱英國、澳洲、新加坡公司債，國內大型壽險昨（3）日表示，會依據市場變化，進行調整。

部分壽險業表示，的確有在評估降低美元資產部分，但多數業者認為，美元資產短期難以被取代，部分公司布局澳洲、英國公司債，可能是配合外幣保單配置。

凱基人壽指出，公司內部確實有在討論評估進一步降低美元資產部位，凱基人壽因為有發行澳幣保單商品，會視狀況調配。

國泰人壽昨天表示，海外固定資產的配置要考慮市場深度、利率水準以及匯率長期的展望來決定。

南山人壽表示，美元資產的市場深度與廣度皆為全球最佳，且遠超其他貨幣資產，另全球貿易與投資結算仍主要採用美元結算，美元資產短期仍有其難以被取代性。新壽表示，目前投資布局維持正常操作，隨著市場變化進行動態調整。

台灣人壽昨未正面回應是否在債券配置上有所變動。富邦人壽表示，法說會前無法回應。（記者陳美君、夏淑賢、任珮云、戴玉翔）