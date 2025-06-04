快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

央行364天期定存單 利率探低

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

市場資金充裕，急覓去化管道，中央銀行昨（3）日標售364天期定存單1,400億元，得標利率落於1.42%，為2024年6月以來、逾一年新低紀錄。

大型國銀資金調度主管指出，市場原先預期，央行本次364天期定存單得標利率將落於1.435％至1.445%之間，最後卻是超乎預期、僅1.42%，顯示金融機構不惜血本、壓低利率競標。

金融圈主管透露，今年4月、5月，新台幣匯率驚見數波「暴力升值」，為避免升勢失控，央行時常進場買入外匯，避免新台幣升速過快；但央行買入外匯的同時，也需放出等量的新台幣，促使市場資金水位上升。

若央行要避免市場資金過多、助長通膨氣焰，就得發出更多的央行定存單來回收餘裕資金。

央行統計顯示，截至今年6月3日，央行定期存單未到期餘額為7兆7,389.4億元，與3月31日央行定存單未到期餘額7兆1,719.65億元相較，暴增5,669.75億元。

央行發行定存單是為回收市場多餘資金，而央行發行定存單的方式分成銀行主動申購與央行公開標售兩種。目前央行每月固定標售一期364天期定存單，金額1,400億元，及一期2年期定存單，金額250億元，這兩種天期的定存單採公開標售，利率由標售結果而定；央行也有數種天期的短天期定存單，採固定利率計息。

定存 央行

延伸閱讀

不是雙雄！2025金控首季淨值大減 法人目前僅看好兩檔

銀行搶買央行定存單！得標利率跌至逾一年新低 原因曝光

國銀新南向放款動能驟減 台幣劇升、企業大額還款是主因

富邦壽增提百億外準金

相關新聞

台幣重返30大關 央行尾盤作價收在30.005元…匯價連三貶

熱錢匯出、政府基金買匯，加上中央銀行尾盤作價等三大因素，新台幣匯率昨（3）日重返30字頭，終場小貶1.7分，收在30.0...

保單強制執行訂豁免門檻 以六個月最低生活費標準1.2倍計算

立法院會昨（3）日三讀通過《保險法》修法，明定豁免強制執行的保單解約金門檻，以六個月最低生活費標準的1.2倍計算，若以最...

去年齡標籤化 逾70歲買海外股債鬆綁

金融監理續朝「去年齡標籤化」。金管會昨（3）日宣布，兩大鬆綁，一、刪除逾70歲禁買海外股債的限制，二、高淨值投資法人和高...

保單豁免強制執行 小額終老商品有望納入

全台123萬件遭強制執行、扣押的保單，解套有望了。保險局副局長蔡火炎昨（3）日表示，依規定，總統公告後，六個月內要公布子...

央行364天期定存單 利率探低

市場資金充裕，急覓去化管道，中央銀行昨（3）日標售364天期定存單1,400億元，得標利率落於1.42%，為2024年6...

外媒指應對美債疑慮 壽險業轉向布局英澳公司債

彭博資訊報導，隨著市場對美債疑慮漸深，資金正轉向澳洲和新加坡等國的高評等債券，已有大型台灣壽險業者開始小規模布局高評等的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。