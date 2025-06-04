去年齡標籤化 逾70歲買海外股債鬆綁
金融監理續朝「去年齡標籤化」。金管會昨（3）日宣布，兩大鬆綁，一、刪除逾70歲禁買海外股債的限制，二、高淨值投資法人和高資產法人戶買賣海外股債時，可由客戶指定外國保管機構，讓法人大戶交易時更具便利、也更彈性，最快本周起上路。
證期局副局長高晶萍說，除刪除券商對高齡者禁買海外股債現制，也正檢討各公會自律規範中，有關高齡者投資商品適合度的審查規定，這部分也會廢止，簡單說，未來業者對高齡者投資，不會再有額外一套商品適合度審查。
過去有些金融商品的推介，是採用「年齡」做交易區分，但很多人在某些年齡上並沒有衰退，因此排除以年齡做區分，改回歸由各業者做好客戶KYC與KYP。
金管會「去年齡標籤化」措施至今已有四大鬆綁，全都是取消逾70歲投資門檻的限制。
包括一、可開戶玩期貨，二、銀行准推介衍生性金融商品，三、信託業辦理特定金錢信託，受託投資海外有價證券時，也准予推介，四、這次新增准券商推介投資海外有價證券，也將同步檢討各公會對高齡者商品適合度審查規範。
金管會修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」，昨草案預告期滿，最快本周上路。有兩大鬆綁，一、刪除券商禁止對逾70歲高齡客戶推介國外有價證券規定，回歸KYC與KYP。
二、高淨值投資法人和高資產法人戶買賣海外股債時，可由客戶指定外國保管機構。高淨值投資法人是指淨資產逾200億元，公司持有價證券逾10億元並設有投資專責單位、也需有內控制度。
高晶萍說，目前高淨值投資法人或高資產法人戶投資海外，都是放在券商配合往來的保管銀行做保管，未來開放法人戶可以放指定的保管銀行，交易仍可透過券商、但資金放在自己較熟悉的往來行，可提升便利度和彈性。
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