保單豁免強制執行 小額終老商品有望納入
全台123萬件遭強制執行、扣押的保單，解套有望了。保險局副局長蔡火炎昨（3）日表示，依規定，總統公告後，六個月內要公布子法，其中豁免小額終老保單，就會列在相關子法中。為避免有空窗期，金管會將會預先準備好，在總統公告後，就會馬上公布子法，讓小額終老保單也可以納入豁免，免遭強制執行。
立法院昨日三讀修正通過《保險法》部分修正案，經總統公布後，最快7月起，將可排除健康險、傷害險、小額終老保單、及壽險保單解約金低於14.7萬元等四大類，估最多有107萬件保單可望豁免，免被扣押。
據金管會以2023至2024年這兩年統計，遭強制執行保單共達123萬件，其中74%，約91萬件是健康險和傷害險將可排除。
剩下26%，日前金管會主委彭金隆說，依新修正版本再排除小額終老和低於14.7萬元解約金的壽險保單、給付期開始的年金險，預計可以再少一半，大幅降低蜂擁進入法院的案量。
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