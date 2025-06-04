保單強制執行訂豁免門檻 以六個月最低生活費標準1.2倍計算

立法院會昨（3）日三讀通過《保險法》修法，明定豁免強制執行的保單解約金門檻，以六個月最低生活費標準的1.2倍計算，若以最新標準估算，門檻約落在14.7萬元；另也豁免健康險、傷害險、小額終老保單等。估最多107萬件保單可望豁免。

過去因欠債而遭法院扣押保單的案件已達123萬張，為降低行政機關負擔，同時平衡債務人、債權人權益，金管會提出保險法修正草案，今年3月通過行政院會，並與朝野立委提案版本一同進入立法院財委會審查，昨日在院會完成三讀。

原本行政院版草案規定，豁免金額門檻是以中央或直轄市公告每月最低生活費，以三個月、1.2倍計算，也就是各地區標準會有所不同。

後來在立法院財委會討論過程，立委擔憂各地方政府規定不一、各自為政，恐衍生爭議，經討論後，除將豁免金額門檻從原本三個月倍增至六個月，採用的最低生活費也全國統一，以中央或地方公告的最高標準來採計。

舉例來說，2025年衛福部公告每人每月最低生活費，最高者為台北市20,379元，以六個月、1.2倍計算，豁免金額門檻落在約14.7萬元左右。也就是說，保單解約金低於該門檻，都可免於強制執行。

另外豁免範圍也包含健康險、傷害險、小額終老保單等。金管會預估，最多約107萬件保單可望豁免。

修法另項重點是借鏡國外，導入「介入權」制度，明定要保人為債務人的人壽保險契約解約金債權經扣押、要保人受破產宣告或經裁定開始清算或更生程序時，對被保險人有保險利益者、要保人具名指定之受益人、要保人或被保險人一定範圍內親屬，取得要保人及被保險人書面同意，並支付保約終止後預計可獲償付解約金，可以書面通知保險人變更為新要保人。

此次修法附帶決議，在總統公布後八個月內，司法院應清查舊案，依新法不得扣押或強制執行的保險契約，應完成撤銷扣押命令、強制執行程序。

金管會先前表示，此次保險法修法，目的在於確保國人於保險契約受強制執行時，能維持生活經濟安定所必需之保險保障，發揮保險安定社會功能，並兼顧債權人與債務人權益。