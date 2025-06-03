聽新聞
0:00 / 0:00
富邦獨董陳建宏投身文化公益 獲頒教育部獎狀
教育部為表彰社會賢達在藝文教育的卓越貢獻，今天特別頒發教育部獎狀，富邦人壽獨立董事陳建宏長期支持並推動公益活動，獲得教育部肯定，今天在國立臺灣藝術大學接受教育部表揚，獲頒獎狀。
陳建宏長期關心國家藝術文化發展，為鼓勵青年學子投入藝術領域，對於國立臺灣藝術大學籌辦舞蹈文藝活動，提供協助，盼年輕學子們勇敢逐夢，未來榮耀台灣。陳建宏，長期支持並推動公益活動，在藝文教育、醫療人權、環境保護、企業永續、社會安全網等面向，付出許多心力。
教育部為表彰陳建宏對藝文教育的貢獻，頒發獎狀，並於今天在國立臺灣藝術大學舉辦授獎典禮。陳建宏謙虛地表示，自己僅是貢獻綿薄之力，盼能拋磚引玉，讓社會更多人關注國家藝術文化的發展，厚植社會文化底蘊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言