富邦獨董陳建宏投身文化公益 獲頒教育部獎狀

教育部為表彰社會賢達在藝文教育的卓越貢獻，今天特別頒發教育部獎狀，富邦人壽獨立董事陳建宏長期支持並推動公益活動，獲得教育部肯定，今天在國立臺灣藝術大學接受教育部表揚，獲頒獎狀。

陳建宏長期關心國家藝術文化發展，為鼓勵青年學子投入藝術領域，對於國立臺灣藝術大學籌辦舞蹈文藝活動，提供協助，盼年輕學子們勇敢逐夢，未來榮耀台灣。陳建宏，長期支持並推動公益活動，在藝文教育、醫療人權、環境保護、企業永續、社會安全網等面向，付出許多心力。