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富邦獨董陳建宏投身文化公益 獲頒教育部獎狀

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
富邦人壽獨立董事陳建宏長期支持並推動公益活動，獲得教育部肯定，今天在國立臺灣藝術大學接受教育部表揚，獲頒獎狀。圖／國立臺灣藝術大學提供
富邦人壽獨立董事陳建宏長期支持並推動公益活動，獲得教育部肯定，今天在國立臺灣藝術大學接受教育部表揚，獲頒獎狀。圖／國立臺灣藝術大學提供

教育部為表彰社會賢達在藝文教育的卓越貢獻，今天特別頒發教育部獎狀，富邦人壽獨立董事陳建宏長期支持並推動公益活動，獲得教育部肯定，今天在國立臺灣藝術大學接受教育部表揚，獲頒獎狀。

陳建宏長期關心國家藝術文化發展，為鼓勵青年學子投入藝術領域，對於國立臺灣藝術大學籌辦舞蹈文藝活動，提供協助，盼年輕學子們勇敢逐夢，未來榮耀台灣。陳建宏，長期支持並推動公益活動，在藝文教育、醫療人權、環境保護、企業永續、社會安全網等面向，付出許多心力。

教育部為表彰陳建宏對藝文教育的貢獻，頒發獎狀，並於今天在國立臺灣藝術大學舉辦授獎典禮。陳建宏謙虛地表示，自己僅是貢獻綿薄之力，盼能拋磚引玉，讓社會更多人關注國家藝術文化的發展，厚植社會文化底蘊。

富邦人壽獨立董事陳建宏長期支持並推動公益活動，在藝文教育、醫療人權、環境保護、企業永續、社會安全網等面向付出許多心力。圖／富邦人壽提供
富邦人壽獨立董事陳建宏長期支持並推動公益活動，在藝文教育、醫療人權、環境保護、企業永續、社會安全網等面向付出許多心力。圖／富邦人壽提供

教育部 富邦人壽 公益活動

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