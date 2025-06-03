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投資詐騙廣告死灰復燃？前五月通報逾2.3萬件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，透過證券周邊單位通報Google、Meta（Facebook母公司）投資詐騙廣告量，今年累計前五月通報件數2萬3,330件，月均通報件數4,666件，均較去年同期增加了7%、和逾300件，顯示投資詐騙廣告未歇。

以今年各月來看，1月單月通報件數是4,443件、2月是4,596件，3月4,637件，連續八個月低於5,000件，似乎詐騙廣告獲得控制，但4月卻突然飆升到5,944件寫該統計來單月新高，5月才又趨緩降到3,710件。

據統計，從2023年4月啟動該通報機制至今已逾兩年，累計通報件數是9萬4,243件。

廣告投資詐騙似乎又竄高，民眾檢舉投資詐騙量也未見趨緩。據數據顯示，2024年一口氣攀升到941件，寫六年新高紀錄，更是2023年1.12倍。今年首季是138件。

證期局副局長高晶萍說，民眾檢舉詐騙量增加，是因內政部警政署強化國人識詐能力，國人警覺有收到詐騙，就會通報。

最近也有民眾陳情，接獲假冒金管會銀行局官員的詐騙。銀行局副局長侯立洋重申「三個不會」，金管會不會主動聯繫民眾、不會管制凍結帳戶，也不會要求匯款和繳納款項。

金管會示警五種投資詐騙態樣，包括一、電話、簡訊及LINE群組勸誘買股，二、金融交易平台APP，如要求下載假投資平台APP誘導買股，三、港仙股，誘導投資人買低股價、低知名度的港股，投資人買進後，詐團立即出脫。

四、冒名財金人士、或金融業者，五、虛擬通貨交易平台。包括以虛擬貨幣交易可獲高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣。

詐騙

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