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中國經濟未明朗 日盛台駿：內部調整授信強化風控

中央社／ 台北3日電
日盛台駿國際租賃公司3日舉行股東會。（日盛台駿國際租賃公司提供）中央社
日盛台駿國際租賃公司3日舉行股東會。（日盛台駿國際租賃公司提供）中央社

日盛台駿國際租賃公司今天舉行股東會，董事長簡志明表示，主計總處預測今年台灣經濟成長率為2.85%，日盛台駿在台灣市場應可穩健成長；中國市場則面臨總體經濟疲弱、需求不振、美中關稅衝突、投資減少等影響，逾期率上升，內部已調整授信政策與強化風險控管。

日盛台駿表示，在中國經濟情勢尚未明朗前，將強化資產管理，提升回收效率，確保資產品質與經營穩定。

簡志明指出，2024年投資設立的泰國子公司，業務動能穩定成長，全年整體業績達成率超過100%，且保持優良資產品質，日盛台駿已於今年1月進行增資，以支應後續業務發展需要。

簡志明說明，泰國2025年受惠於投資反彈、觀光業回暖及財政刺激政策帶動經濟成長，將持續強化與台商的合作商機，耕耘當地企業。

日盛台駿指出，2024年車輛分期業務已進行業務結構調整，長期租車與小車分期業務穩健發展，企金業務今年可望持續增添新動能；綠能業務方面，轉投資事業日盛全能源專注發展綠能事業，包括投資、開發及收購、合作建置太陽能電廠。

日盛台駿說明，截至2024年，已簽約投資太陽能發電設置容量達55.39MW，約當年發電量約6800萬度；今年積極推動企業售電合約（CPPA），除可為集團創造長期、穩定收入來源外，可善盡企業責任，守護地球環境。

日盛台駿國際租賃2024年營收新台幣116.78億元；稅後純益4.05億元，每股稅後純益（EPS）為1.13元。股東會決議每股配發現金股利0.2元；另以盈餘轉增資方式，每股配發股票股利0.8元，每股股利合計1元。

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