央行作價…新台幣重返30元 台幣6月還會升值嗎？三金融機構報告解析

熱錢匯出、政府基金買匯，加上中央銀行尾盤作價等三大因素，新台幣匯率3日重返30字頭，終場小貶1.7分，收在30.005元，連三日貶值且為逾一周新低，總成交量為18.35億美元。

匯銀主管指出，因美國「對等關稅」政策延後90天，企業湧現海外搶貨潮，出口商手中有大把的美元排隊等著賣，導致新台幣匯率升值壓力沉重；幸好今天外資與政府基金都站在買匯一方，有助協助消化出口商的賣壓，央行也選在尾盤作價，讓新台幣匯率收盤貶破30元大關。

匯銀主管表示，央行展現穩定匯率的決心，估計短期內，新台幣匯率將位於29.8~30.2元區間波動整理。

展望6月匯市，永豐金（2890）研究團隊表示，預估6月聯準會FOMC點陣圖將維持年內降息2碼基調，但美國總統川普先前暫緩對等關稅的90天期限於7月初到期，市場對關稅前景不確定的擔憂可能升溫，關稅政策與財政問題將對美元資產信心帶來考驗，加上降息預期收斂，預期6月美元呈震盪偏貶格局，美元指數波動區間預估為98至101。

中國信託銀行最新報告研判，美元指數中長期仍舊偏弱，且2026年聯準會主席面臨改選，屆時美國總統川普很有可能將能夠貫徹「低利率、弱美元」的人選，美國2026年很可能延續寬鬆貨幣政策。

台北富邦銀行指出，美債壓力可能迫使美元長期有下行壓力，但短線風險情緒回暖有利股市，或將帶動國際美元重振上行動能；同時，美元指數今年以來已下跌8.8%，要再大幅下行空間也有限，美元指數短期內將維持區間波動。

中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.13%，主要亞幣升貶互見。其中，韓國匯市休市、人民幣匯率上漲0.01%，日圓匯率升值0.06%；新台幣匯率今天小幅貶值0.06%，星元下挫0.12%。