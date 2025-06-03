凱基人壽長照險批註條款 簡化申領給付憑戶籍謄本即可

凱基金控（2883）旗下凱基人壽以客戶為中心，因應未來超高齡社會的長照需求，持續透過專業的內外勤團隊，開發及優化長照險商品與服務流程，宣布推出「凱基人壽長期照顧分期保險金申領文件調整批註條款」，並開放「凱基人壽享放心長期照顧終身健康保險」等八張商品適用，讓保戶在長期照顧分期保險金連續給付達四期後，第五期(含)開始，僅須檢附被保險人的生存證明及保險金申請書，即可辦理後續申領流程，減輕家人或照顧者的負擔。

凱基人壽表示，高齡化社會下，保險不僅是經濟支援，更是生活尊嚴的保障。依衛福部最新調查推估，2031年失智症總人口數將逾49萬人；2041年將超過69萬人，顯示未來失智症人口數有逐年攀升趨勢。失智症患者常伴隨行動能力退化、長期臥床與認知功能障礙，過往長照保戶於每期申領長期照顧分期保險金時，每次均須檢附醫師診斷證明書及巴氏量表或臨床失智評分量表等相關文件，對行動不便、長期臥床或失智症患者家庭，無疑是一大負擔。

以投保「凱基人壽享放心長期照顧終身健康保險 」為例，若保戶因失智症導致嚴重認知障礙與行動困難而進入長期臥床狀態，在未適用「凱基人壽長期照顧分期保險金申領文件調整批註條款」前，家屬需每年帶著行動不便、甚至無法言語的被保險人前往醫院，請醫師開立診斷證明及完成巴氏量表評估，以申領每期的長期照顧分期保險金。長年下來，家屬與照顧者需冒著舟車勞頓與照顧壓力，頻繁往返醫院，患者本身也容易因移動過程產生不適或風險。透過本批註條款，保戶在長期照顧分期保險金連續給付達四期後，第五期(含)開始，僅需檢附被保險人的生存證明(如戶籍謄本)及保險金申請書，即可辦理後續申領流程，省去重新準備相關申請文件的時間，減輕家庭照顧者的負擔與奔波壓力，實現長照保險守護家庭、體貼照顧者的初衷。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想。期待以穩健為根，信賴為心，永續為向，創新為翼，打造與時俱進的保險體驗。此次透過推出「凱基人壽長期照顧分期保險金申領文件調整批註條款」，除提升理賠申領便利性，也體現凱基人壽關懷保戶、家庭照顧者，致力於提供「有感保障」的服務理念。凱基人壽將持續關注民眾對各式保障的需求，推出多元保險商品。民眾若有相關需求需要了解詳情，與凱基人壽專業顧問團隊連繫，由團隊為客戶規劃最妥適的保險組合，善用每一塊錢，獲得充分保障。