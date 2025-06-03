國泰證期獲「外資奧斯卡」肯定 台灣區券商總排名第二、本土券商第一

有著「外資圈奧斯卡獎」美譽的《Extel》(原《機構投資人》雜誌)「2025年亞洲本地券商研究調查」最新票選結果正式出爐，國泰證券暨期貨團隊以高度專業力嶄露頭角，一舉拿下台灣區券商排名第二、本土券商第一的成績。

國泰證券表示，「亞洲本地券商研究調查」是全球最具指標性的券商調查之一，2025年由全球833家專業機構、共2876位投資組合經理與分析師投票，綜合評比各券商在研究品質、交易效率、服務即時性與產業見解等多面向的表現。

國泰證券秉持「以客戶需求出發」的核心服務理念，並藉著「前瞻性金融服務」、「專業市場投資見解」，為投資人量身打造客製化解決方案，成為機構法人的首選合作券商。在金融服務方面，提供台美股商品、優質外資借券、鉅額交易、即時下單平台多元服務，也定期於海內外舉辦企業交流論壇，為台灣資本市場與海外投資人搭起互動的橋樑。國泰證券亦藉由旗下子公司國泰期貨專業研究團隊，全方位提供法人客戶最貼近國際趨勢的投資策略，像是投資標的配置、交易策略設計、資金運用等建議，為客戶即時掌握市場風險、找到最佳投資機會。

國泰證券不僅專業能力備受機構法人信賴，也持續精進數位服務體驗，推動海內外整體業務大幅成長。除在投資平台上整合多種金融商品及投顧報告，也主動洞察客戶所需，開發新服務，全方位滿足不同需求的投資人，深獲大眾喜愛。例如「智慧加減碼」、「股息再投資」等多項首創功能，帶動投資人積極參與台股市場，也讓國泰證券市占率自2022年起穩居全台前五大。

另外，國泰證券複委託業務範圍橫跨全球五大洲、33個主要市場，提供多元商品選擇，吸引投資人於今年第1季交易金額逾新台幣4,500億元，較2024年同期大增6成，市占率更自2016年起蟬聯九年全台龍頭寶座，今年持續朝「連續10年市占第一」的目標邁進。

國泰證券展望未來，將持續深化在地服務，並積極拓展亞洲金融市場的影響力，尤其面對數位金融與永續發展的挑戰，國泰證券將投入更多資源發展智慧化服務與ESG整合策略，為法人與自然人提供更具價值的金融方案，讓國泰證券不只是資訊提供、投資交易的平台，而是大眾在投資決策過程中最值得依靠的夥伴。