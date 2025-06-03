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逾百萬遭強制執行保單 七月起可望解套

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

全台123萬件遭強制執行、扣押的保單，解套有望了。立法院3日三讀修正通過《保險法》部分修正案，經總統公布後，最快七月起，將可排除健康險、傷害險、小額終老保單、及壽險保單解約金低於14.7萬元等四大類，估最多有107萬件保單可望豁免，免被扣押。

保險局副局長蔡火炎說，依規定，總統公告後，六個月內要公布子法，其中豁免小額終老保單，就會列在相關子法中。

也為避免有空窗期，金管會會預先準備好，在總統公告後，就會馬上公布子法，讓小額終老保單也可以納入豁免，免遭強制執行。

據金管會以2023~2024年這兩年統計，遭強制執行保單共達123萬件，其中74%，約91萬件是健康險和傷害險將可排除。

剩下26%，日前金管會主委彭金隆說，依新修正版本再排除小額終老和低於14.7萬元解約金的壽險保單、給付期開始的年金險，預計可以再少一半，大幅降低蜂擁進入法院的案量。

換言之，最大估算有87%，約107萬件遭強制執行保單，在新法上路後，可望解套，法院可撤銷強制執行規定。

財委會也要求司法院，需在新法上路後的8個月內，清查過去舊案，只要是符合免被強制執行範圍者，一律撤銷、不再執行。

立法院3日三讀修正通過《保險法》部分修正案，與行政院版本有兩大差異，一、強制執行的壽險保單解約金，統一以全國最高生活費標準計算六個月，解決一國多制疑慮，二、排除小額終老保單，滿足高齡者的基本保障。

若以2025年衛福部公告每人每月最低生活費1.2倍並計算6個月，全國最高是台北市共14萬6,730元，較原行政院版本的台北市7萬3,365元拉高一倍。

也就是說，只要債務人持有的每張壽險或年金險的解約金超過14萬6,730元，該張保單才會被納入遭強制執行的財產範圍。

至於年金險，蔡火炎說，依規定，年金險的累積期間，是比照人壽保單，可作為強制執行、扣押標的；但若是「給付期開始」，因無法終止，所以就不能被扣押。

年金 保單

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