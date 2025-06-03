新台幣連3黑摔回30元大關 出口商不敢等月底急拋匯
國際美元反彈，加上外資匯出，新台幣今天震盪走貶，摔回30元，不過出口商拋匯提供支撐，匯價陷入窄幅整理，今天收盤收在30.005元，小貶1.7分，匯價連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額18.35億美元。
台灣今天股匯小幅脫鉤，台股因台積電領軍AI族群回神，指數開高震盪，終場上漲124.22點，收在21126.93點。外資仍賣超台股新台幣133.53億元，賣超規模已較昨天明顯收斂。
新台幣兌美元今天以29.97元開出後，外資持續消化賣超台股的匯出量能，加上美元反彈，匯價震盪走弱，再次貶破30元整數大關，不過出口商在30元附近拋匯意願轉強，讓貶勢踩煞車，兩股力道拉鋸之下，盤中最高29.95元、最低30.01元，呈現窄幅整理。
外匯交易員表示，雖然近日匯價拉回修正，但從大方向來看，新台幣緩升的格局並未改變，出口商不敢等到月底，只要匯價稍稍回檔，就趕緊進場拋匯，使得貶值幅度有限。
央行統計，美元指數今天上漲0.13%，亞幣升貶互見，新台幣貶值0.06%，人民幣微升0.01%，日圓升值0.06%。韓國股匯3日休市。
外匯交易員補充，美國關稅政策受阻，但美國總統川普看來沒有善罷甘休的打算，加上中國握有稀土優勢，美中談判再添變數，景氣前景不明的情況下，金融市場難以出現大行情，只能且戰且走，持續關注事態發展。
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