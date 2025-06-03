玉山盃青棒錦標賽5日開打 黃男州：打造台灣甲子園

台灣唯一U18棒球國手選拔賽—「玉山盃全國青棒錦標賽」，將於5日熱血開賽。今年的賽事將由全國各縣市共17支代表隊伍同場競技，在激烈的預賽與複賽之後，冠亞軍賽將於14日在「新莊棒球場」舉行，競逐台灣NO.1的冠軍頭銜。此次賽事所遴選出的國家代表隊選手，將代表台灣參加9月在日本沖繩舉辦的「U18世界盃棒球賽」，期盼延續2024年U18亞洲青棒錦標賽奪冠的氣勢，為台灣爭取最高榮譽。

玉山金（2884）董事長黃男州表示，玉山長期投入與關注台灣青棒發展，以打造「台灣甲子園」的精神，連續19年推動玉山盃青棒系列公益活動，玉山盃是國內青棒最高層級國手選拔賽，也是青棒選手們圓夢的舞台，加計去年9月台灣奪得的亞洲青棒錦標賽冠軍，19年來共獲得四次冠軍、五次亞軍、三次季軍的優秀成績。在球員方面，目前已有超過200位選手投入世界各地的職業棒球發展，包含在北海道日本火腿鬥士隊打拚的古林睿煬與孫易磊、在美國職棒的鄭宗哲和林昱珉等球員，皆曾經在玉山盃努力，而現在於國際的舞台上發光發熱。

此外，玉山也每年舉辦「打擊守備訓練營」、「運動傷害防護營」以及提供「偏遠地區學校球具補助」等活動，目的都是希望青棒選手可以有更好、更長久的運動生涯與發展；累積到目前已補助42所學校球具，更已有超過3,600位選手參與，透過玉山長期不間斷的支持，為台灣培育出更多優秀的選手。

玉山盃決賽將於6月14日在新北市新莊棒球場舉行，上午9時30分進行季軍賽、下午1時進行冠亞軍賽，現場將邀請到北一女樂儀旗隊的賽前表演，同時還有PS5、AirPods 4等抽獎機會。另外，玉山銀行也推出「玉山盃預測冠軍」活動，在6月2日到6月12日持玉山信用卡累積刷滿3,000元並成功登錄預測玉山盃冠軍隊伍，最高可獲得150點玉山e point。每一場玉山盃賽事都有線上轉播，也開放現場免費觀賽，玉山邀請大家一同參與，為台灣青棒加油，玉山盃更多相關訊息可上「玉山盃活動網頁」查詢。