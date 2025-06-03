銀行搶買央行定存單！得標利率跌至逾一年新低 原因曝光

市場資金充裕，急覓去化管道，中央銀行3日標售364天期定存單1,400億元，得標利率落於1.42%，為2024年6月以來、逾一年新低紀錄。

大型國銀資金調度主管指出，市場原先預期，央行本次364天期定存單得標利率將落於1.435％至1.445%之間，最後卻是超乎預期、僅1.42%，顯示金融機構不惜血本、壓低利率競標。

金融圈主管透露，今年4月、5月，新台幣匯率驚見數波「暴力升值」，為避免升勢失控，央行時常進場買入外匯，避免新台幣升速過快；但央行買入外匯的同時，也需放出等量的新台幣，促使市場資金水位上升。

若央行要避免市場資金過多、助長通膨氣焰，就得發出更多的央行定存單來回收餘裕資金。

央行統計顯示，截至今年6月3日，央行定期存單未到期餘額為7兆7,389.4億元，與3月31日央行定存單未到期餘額7兆1,719.65億元相較，暴增5,669.75億元。

央行發行定存單是為回收市場多餘資金，而央行發行定存單的方式分成銀行主動申購與央行公開標售兩種。目前央行每月固定標售一期364天期定存單，金額1,400億元，及一期2年期定存單，金額250億元，這兩種天期的定存單採公開標售，利率由標售結果而定；央行也有數種天期的短天期定存單，採固定利率計息，銀行可主動向央行申購。

央行定存單猶如國內的「資金大水庫」，當市場資金過度充裕時，央行會快馬加鞭發行定存單、回收餘裕資金，避免資金過多助長通膨火焰；反之，在市場資金緊俏或需求殷切時，央行可藉由減發定存單，釋放資金到市場上，維持金融市場穩定。