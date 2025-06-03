保險法修法完成三讀力拚7月上路 近110萬件保單強執可望拆彈

攸關強制執行豁免的保險法修正案今日獲立法院三讀通過，金管會預期，該法三讀通過之後經總統公告，最快預計7月正式上路，扣掉傷害險及健康險，加上每張壽險保單解約金豁免範圍拉高至14萬6730元，並排除小額終老保險，屆時123萬已遭發執行命令的保單，其中將近110萬件的強制執行命令，預計最快明年3月可望全數被解除。

保單強制執行引發民怨甚鉅，再加上目前向法院申請提出強制執行的，有9成是法人，其中，銀行占三分之二，不到三分之一為資產管理公司，使得朝野難得有志一同凝聚修法共識，因此財委會在上月才完成初審，僅半個多月的時間立院就趕在本會期結束之前完成三讀。此外，司法院已同意，在總統公告該法上路8個月內，讓各地方法院清查、解除所有依照新法可免強制執行保單的扣押命令。

上述的14萬6730元，是以衛福部公告今年的最低生活費標準數字估算，每年還會再變化，是採取全國最高標準台北市的每月最低生活費1.2倍，共6個月來計算，要大於此數字，保單才會被強制執行。至於可被豁免的政策保險「小額終老保險」，保險局副局長蔡火炎也表示，名稱入法不會有適用上的「空窗期」問題，會趕在總統公告之前準備好，隨即馬上公告。

金管會主委彭金隆在5月財委會初審時就指出，現在123萬張已被發扣押命令的保單，在政院版本之下，可被豁免的有7成4，約91萬件，若再依當天通過的立委修正動議提案，剩下來的2成6，還可再豁免約一半。倘若以彭金隆所提出的數據估算，在保險法三讀通過之後，約有將近110萬已被發強制執行命令的保單可望被豁免，僅剩約10至20萬件的保單會被強制執行。

蔡火炎指出，112年1月1日至113年12月底的保單有123萬件，健康險和傷害險占7成，約有91萬件，新法之後，健康險及傷害險則是不論解約金多少，都不能被強制執行，這些執行命令必須被撤銷。

至於年金險，蔡火炎也特別釋疑，若在年金累積期間，若解約價值超過上述的豁免額度，仍會被扣押執行；但若已開始請領年金了，蔡火炎指出，由於一旦請領年金，契約就不能終止，因此這時的年金險就不能解約，自然就不能被強制執行。

在介入權的行使上，立法院三讀仍未通過政院版所建議的，把可行使介入權的範圍擴大到兄弟姐妹，仍以去年6月所提出的要保人或被保險人的配偶、父母，或子女為限，或是對被保險人有保險利益者、要保人具名指定的受益人。

對於保戶的權益，彭金隆在財委會初審時舉例，倘若依照上述將近15萬的解約金豁免門檻，從解約金來回推民眾保單的保額，等於民眾20年期的保單至少要超過1千萬、30年期的保單至少要超過500萬，才會被強制執行。他舉例說明，依照近15萬的解約金估算，20年期的壽險保額約當1千萬、30年期的保額約當500萬，若保戶35歲時投保20年期的保單，到了第10年的保額就已接近1千萬元，而若買的是30年期保單，保額也有507萬，因此，民眾大部分死亡險契約的保額已被充份照顧到。