瞄準高資產客群 保誠人壽推高額帳戶型醫療保險

根據健保署統計，於2023年台灣家庭自付醫療費用占經常性醫療保健支出比重接近四成，在OECD國家中排名第一，顯示民眾對優質醫療服務的嚮往。隨著醫療技術日新月異，自費醫療讓具備經濟能力的民眾擁有更多的醫療選擇，尤其是重視生活品質的高資產客群，在生病時希望能獲得更好的治療以應對健康風險，同時不需擔心個人醫療支出影響到原有的資產規劃。瞄準高資產客群需求，保誠人壽推出「保誠人壽富御」系列醫療保險商品，協助他們兼顧高品質醫療及資產規劃與傳承。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「保誠人壽長期透過調查及數據分析了解消費者需求，我們在保誠人壽2024年三明治族大調查中發現，三明治族認為前兩大最重要的保障需求為醫療保障及資產規劃，其中高資產客群尤其關注醫療費用的大筆支出會否影響原有的資產規劃與傳承，因此我們從如何讓客戶能掌握醫療自主性的需求出發，思考如何協助高資產客戶不用面對醫療與資產傳承的兩難，無後顧之憂地守護自己與家人的健康與未來。」

首先推出的「保誠人壽富御」系列醫療保險商品，為市場上少見的同時兼顧醫療及資產傳承的高額帳戶型醫療保險，包括「保誠人壽富御安康醫療終身保險」與「保誠人壽富御守護醫療終身健康保險」。在醫療保障方面，兩者皆提供累計給付保險金額總額最高達3,000萬的醫療給付，住院日額最高達一萬元、入住特殊病房額外雙倍日額給付，住院日額為業內最高；如被保險人連續住院滿10日，即另外按保險金額的10倍給付住院慰問保險金；保險金更涵蓋134項住院手術項目，並結合特定傷病保障，一經確診29項特定傷病，即可一次性領取特定傷病保險金；針對日益進步的癌症治療方法，保單有效期內提供一次癌症特定治療補助保險金，讓保戶可更從容選擇先進的治療方式。保誠人壽提醒高資產人士，在為家人規劃醫療保障時，同時也為自己規劃，先照顧好自己，才能照顧好家人。

針對高資產客群希望兼顧資產傳承的需求，當被保險人不幸身故，保險費可轉變為保險金傳承給家人。其中，「保誠人壽富御安康醫療終身保險」側重傳承，累計應已繳總保費將作為身故或祝壽保險金全數給付，確保醫療費用的大額支出不會打亂資產規劃及傳承，讓高資產客群能同時兼顧高醫療品質與資產傳承的需求；而「保誠人壽富御守護醫療終身健康保險」則側重保障，雖然支領身故或祝壽保險金時，將扣除因醫療需求而受領的保險金，然而被保險人得以較低的保費獲得同等級的高額醫療保障。

保誠人壽了解高資產客群因工作生活型態的轉變，其需求可能發生在國外，因此針對投保「保誠人壽富御」系列醫療保險商品的主被保險人，特別設計專屬的海外醫療禮賓服務，包括安排醫生於海外約診、海外代墊住院醫療費用、電話諮詢服務等；針對常出差到中國大陸地區的客戶，另外提供專人導醫導診與門診醫療綠色通道服務，更全面照顧高資產人士對高品質醫療的需求。