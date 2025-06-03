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海邊撿到電鍋！LINE Pay攜手RE-THINK淨灘 落實環保

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINEPAY（7722）攜手非營利環保組織RE-THINK以「我一起 - Go Green With LINE Pay!」共同舉辦淨灘行動，從教育扎根、以行動落實，並在LINE Pay董事長丁雄注的帶領下，與近330位同仁及熱血民眾齊聚新北市頂寮沙灘共同清除573.8公斤廢棄物，發揮品牌的正向影響力，以實際行動愛護地球。

LINE Pay指出，今年第2季起以一連串具體行動響應世界地球日。4月於公司內部舉辦「海廢講座」，透過RE-THINK專業講師分享垃圾污染對生態與人類生活的長遠影響，深化對環境議題的理解與關注。5月則號召LINE Pay同仁與社會大眾於新北市頂寮沙灘進行淨灘，共吸引近330位參與者揮汗清除沙灘垃圾，現場許多民眾全家大小出動，還有年輕學子揪團熱血響應，為還原海岸風貌盡一份心力，參與人數也創下RE-THINK今年度淨灘紀錄。

LINE Pay統計最終成果共為自然生態減少高達573.8公斤的負擔，現場也發現不少獵奇海廢，包括電鍋、大型魚網、兒童車殘骸等，不僅凸顯海廢問題與生活的關聯，也讓參與者對環境議題有了更深刻的體悟。

淨灘活動也引起參與民眾與員工的深刻共鳴，紛紛表示「發現很多垃圾都是我們日常使用的東西，根本解決之道還是要從生活開始減量」、「深深感受到，環境永續需要靠我們每個人的行動支持，不要再製造更多垃圾，才能真正改變世界」、「未來會盡量減少垃圾，也鼓勵LINE Pay合作店家支持無紙化和環保概念」。

沙灘 LINE Pay LINE

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