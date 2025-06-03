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證交所揭平均年薪不到30萬引熱議 三商餐飲回應了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

證交所近日公布2024年上市公司全體員工薪酬資訊，三商餐飲（7705）以平均年薪29.7萬元墊底，成為唯一平均薪資不到30萬元的上市公司。面對外界關注，三商餐飲3日發表聲明，強調其平均年薪數據受限於高比例的計時人員結構，並不代表正職員工的薪酬與福利水準。

三商餐飲表示，作為直營門市經營模式的餐飲業者，第一線門市服務人員占員工總數超過八成，其中計時人員占比高達七成五。由於計時人員每月薪資並不固定，進而導致以全體員工計算的平均薪資偏低。公司強調，若僅看正職員工部分，實際薪資結構完整，並設有年度調薪與績效獎金制度。

針對員工福利，三商餐飲指出，除了薪資結構外，公司也積極提供多元福利措施，包括門市員工的餐食優惠、健檢補助、教育訓練以及升遷機會等。未來，公司將持續優化人力資源政策，重視夥伴的付出與職涯發展，致力營造穩定且具前景的工作環境，作為品牌永續經營的重要基礎。

餐飲業 薪資 上市公司

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