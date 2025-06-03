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自費壓垮三明治族 保誠人壽推高端醫療險

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
保誠人壽推出「保誠人壽富御」系列醫療保險商品。圖／保誠人壽提供
保誠人壽推出「保誠人壽富御」系列醫療保險商品。圖／保誠人壽提供

根據健保署統計，2023年台灣家庭自付醫療費用占經常性醫療保健支出近四成，在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中高居首位。保誠人壽瞄準高資產客群對高品質醫療與資產傳承的雙重需求，推出「保誠人壽富御」系列醫療保險商品，提供市場少見的高額帳戶型保障，累積醫療給付最高達3000萬元，並兼顧傳承與保障功能。

保誠人壽總經理王慰慈表示，在保誠人壽2024年三明治族大調查中發現，三明治族認為前兩大最重要的保障需求為醫療保障及資產規劃，其中高資產客群尤其關注醫療費用的大筆支出會否影響原有的資產規劃與傳承。

保誠人壽指出，「富御安康」及「富御守護」兩項商品，提供住院日額最高一萬元、特殊病房雙倍日額、134項住院手術及特定傷病保障，另提供一次性的癌症特定治療補助保險金，用於支持進階療程選擇，強調協助客戶從容面對重疾風險，不影響原有資產規劃。其中，「富御安康」主打資產傳承，身故或祝壽保險金按繳交保費全數給付；「富御守護」則以較低保費換取高額醫療保障，適合不同財務規劃需求的高端客層。

此外，考量高資產客層經常出國，保誠人壽針對「富御」系列提供海外醫療禮賓服務，包括海外約診、醫療費用代墊、電話諮詢、及中國地區綠色通道服務，滿足跨境醫療需求。

未來保誠人壽將持續以H.E.A.R.四大面向（健康、教育、資產、退休）為核心，開發更多符合高端客群保障需求的商品。

保險金

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