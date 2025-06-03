立院三讀《保險法》修法 特定金額以下不得強制執行

行政院與朝野立委日前提出《保險法》修正草案，主要針對要保人因欠債面臨強制執行時，訂定可豁免範圍，低於特定生活保障金額的保險，不得強行解除及扣押。立法院長韓國瑜3日於院會宣布，《保險法》修正草案三讀通過。

據統計，因欠債遭法院扣押保單的案件已逾百萬件，為了緩解亂象，並解除行政機關的沉重負擔，行政院與朝野立委皆提出《保險法》修正草案。該案於財委會歷經朝野立委溝通，5月14日初審通過，6月3日於立法院會三讀通過。

三讀條文明定，要保人為債務人之人壽保險契約，各有效契約之解約金債權金額，未逾最近一年衛福部或直轄市政府所公告，每人每月最低生活費1.2倍計算之6個月金額中最高標準者，不得作為扣押或強制執行之標的。

主管機關為推動提升基本保險保障政策，公告之人壽保險契約，其解約金債權不得作為扣押或強制執行之標的。

金管會主委彭金隆於委員會審查時表示，本次行政院函請審議之《保險法》草案，目的在於確保國人於保險契約受強制執行時，維持生活經濟安定所必需之保險保障，發揮保險安定社會功能，並兼顧債權人與債務人權益。

《保險法》修正草案通過，附帶一項決議：請司法院督導所屬各法院應於本次「保險法部分條文修正草案」三讀通過，並經總統公布後8個月內，對所聲請強制執行之債務人於施行前仍受扣押或強制執行中之保險契約金錢債權，但依新法不得扣押或強制執行之保險契約且無人異議者，完成撤銷扣押命令及強制執行之執行程序。