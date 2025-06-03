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新產股東會／百億庫藏股留才 吳昕紘：拚營運創高、士氣也要高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新產董事長吳昕紘（左）總經理何英蘭（右）。任珮云攝
新產董事長吳昕紘（左）總經理何英蘭（右）。任珮云攝

新光產物保險（2850）3日召開股東會，除說明營運成果與未來策略外，也聚焦於董事會日前通過之庫藏股計畫。新產董事長吳昕紘表示，今年買回普通股股份，主要目的是轉讓予員工，以激勵士氣、凝聚向心力，並延續公司一貫穩健經營與追求獲利成長的核心目標。

值得注意的是，新產歷年庫藏股多以「轉讓予員工」為主，而非用於股價護盤或資本減資，顯示其重視人才留任與員工激勵，與其穩健成長策略相輔相成。公司也訂有明確內部辦法，規範轉讓對象須為任職滿一年以上員工或經董事會認可具特殊貢獻者，並需持有滿一年後方可轉讓。

根據公告，董事會已於114年4月7日決議，將於114年4月8日至6月7日期間，在集中市場買回不超過500萬股，買回區間價格設定於每股70.7元至168.45元間，總金額上限為130.4億元。此次買回股份占公司已發行股數約1.58%，並未對公司財務結構造成重大影響。

新產近年營運表現亮眼，2023年稅後淨利達33.09億元，每股盈餘10.47元，並通過每股配發現金股利7.15元，股價穩居金融股之冠。董事長吳昕紘強調，公司營運以風險控管為前提，持續追求經營利潤創高，同時強化數位創新，目標中長期網路投保市占率突破10%。此外，位於台北市的總部建北大樓都更案，也規劃於明年啟動拆遷作業。

董事長 庫藏股

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