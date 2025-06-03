新產股東會／董座吳昕綋：不加入新新併 總部都更明年啟動拆遷

在美國提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，金管會統計，以今年第一季底的帳面價值觀察，國內金融機構投資海外債券的曝險總額約台幣廿九點三三兆元，其中美債至少占九成，換算後金額約廿六兆元。

2025-06-03 01:37