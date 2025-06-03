新產股東會／董座吳昕綋：不加入新新併 總部都更明年啟動拆遷
新產（2850）3日舉行股東會，通過發放現金股利7.15元。新產董事長吳昕綋表示，新產並沒有計畫加入新新併， 新新併後，新產的二個重要通路將變成重要大客戶，新產將提人共更精進的服務。
至於新產目前位於建國北路的總部大樓將進行都更，吳昕綋表示，預計明年進行拆遷，新建築在五年後完成。後續搬遷地點仍在進行評估中，選址會以方便員工上下班為考量的重點。
吳昕綋表示，新產以穩健保守經營為主，目標簽單保費一定會成長，並以利潤成長為主軸，期望每年創新高。至於今年是否能再賺逾1個股東，總經理何英蘭委婉表示，盡人事聽天命，但董事會都有訂內部目標。
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