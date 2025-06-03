美聯邦債限逼近…我金融機構投資美債 曝險26兆元

在美國提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，金管會統計，以今年第一季底的帳面價值觀察，國內金融機構投資海外債券的曝險總額約台幣廿九點三三兆元，其中美債至少占九成，換算後金額約廿六兆元。

國內金融機構擁有的海外債券投資部位中，以壽險業約十九點五兆元最多，其次銀行業約九點五八兆元，證券業大約二五二一億元。

一家大型金控高層指出，考量廿年、卅年期的美國政府公債風險相對偏高，因此現在的債券投資多半都以投資五年期以內的短天期債券為主，而且有不少是投資在非公債的公司債及金融債券。市場普遍的看法是廿年、卅年期的美債到時候會如何就真的沒把握，但至少相信美國在未來的兩、三年仍有償兌債券的能力，因此不少金融業者仍投資兩年期的政府公債。

由於金融業者刻意的趨向投資短天期債券，避開長天期債券，大型金控高層說，這也使得美債殖利率的長短天期的曲線更加的「陡峭化」，反映市場對於美國政府公債長天期債券的信心趨於低落；另一方面，金融業者的美元資金仍有去向，例如美國投資等級的公司債及金融債券，包括國泰等多家大型壽險型金控，先前就在法說會表示持有的美債部位，以公司債或金融債券居多，不少銀行業者也是如此。

一家主掌財務投資的金融業主管說，但若是找資金暫泊的去處，金融業仍會選擇配置在政府公債，因為政府公債的流動性仍較公司債或金融債高。