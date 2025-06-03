台灣人壽調查…退休準備年齡39.63歲 6年來最晚

台灣人壽與政大商學院發布二○二五「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，結果顯示今年退休三大指數有驚無喜，「退休信心」與「退休充裕」指數齊跌皆不及格，分數是歷年最低；國人啟動退休準備平均年齡延至卅九點六三歲，為六年來最晚，逾七成民眾退休金每月存不到一萬元，通膨加上川普貿易戰，退休準備想超前部署僅是寥寥可數。

根據連續追蹤六年的「退休生態觀察指標」，今年三大指數僅「退休生活滿意指數」站穩六字頭，微升至六十五分；「退休信心指數」五十五分連兩年下跌，六年來四度不及格；「退休充裕指數」五十九分首度失守六字頭、創歷年新低。

調查結果顯示，未退族認為卅九歲就應該開始存退休金，但考量通膨及實際經濟狀況，真正付諸行動平均年齡為四十五點一五歲。至於退休後的生活開銷，未退族期望平均三萬九九○一元生活費，但實際上預估僅能存到三萬二七七八元；其中最「薪」酸的當屬青世代以及四十至五十四歲上有老、下有小的三明治未退族，每月能存的退休金是各族群中最少，超過七成的未退族每月退休金攢不到一萬元。

此外，百分之六十二點四國人已自行存退休金，和仰賴第一層社會保險比率百分之六十四點一不相上下；主要的退休理財工具前三名是台幣存款、股票和保險，交叉分析發現，近年來超夯的ＥＴＦ，擠進青壯世代理財工具前三名。而台灣人壽將於六月廿三日舉辦贏領金融論壇，主題聚焦國際貿易戰變局中的退休新布局。