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金控淨值連兩季衰退 本季5兆保衛戰

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

十四家金控首季財報昨出爐，整體自結淨值驟降為五兆四八二億元，季減一六三億元，連兩季衰退。法人示警，儘管第二季股債市回穩，但台幣強升重擊投資收益，匯損壓力恐讓十四家金控總淨值跌破五兆元防線。

首季以富邦國泰凱基與新光等四家壽險型金控淨值季減百分之三點八或九三一億元最慘，抵銷銀行型與證券票券型金控的季增百分之三與百分之二點六的貢獻。

法人表示，下半年川普政府關稅政策，將持續導致全球股債市波動加大，且「強台幣」預期心理未退，恐進一步削弱今年金控全年獲利能力，以及可分配盈餘水準。

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