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壽險型金控評價損失惡化 壓縮配息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

受今年首季全球股市重挫影響，14家金控截至3月底金融資產評價損失（反映在其他權益項下）擴大到2,847億元，單季損失激增1,620億元並連三季惡化。金融圈示警，第2季匯損罩頂，評價損失恐進一步擴大。

依規定，2025年底金融資產評價損失（反映在其他權益項下）超過2024年水準，需就「超過部分」從獲利提列等額的特別盈餘公積，將直接壓縮金控可分配盈餘與股息空間，小股東股息恐縮水。

以個別公司來看，3月底以富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金與新光金四家壽險型金控，金融資產評價損失反映在「其他權益」損失達2,713億元，季增1,618億元或1.5倍，遠高於銀行型和證票券型金控。

其中富邦金3月底「其他權益」損失835億元，國泰金損失1128億元，凱基金與新光金各損失逾370億元，居14家金控前四慘。一旦到今年底無法收斂，將重創股利配發空間，對投資人信心構成挑戰。

相對而言，銀行型與證票券型金控表現穩健。14家金控中，玉山金、元大金、兆豐金、第一金、國票金「其他權益」仍維持正數，華南金損失也較上季收斂六成，顯示首季債券評價回升有效抵銷股市虧損。

法人指出，壽險型金控短期仍面臨匯損與評價壓力；反觀銀行型金控，受惠美國預期降息兩碼、資金成本可望下降，加上急單帶動放款成長，整體淨利差穩定，全年投資價值相對看俏。

國泰金 凱基金

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