告急！壽險匯損重壓 金控淨值恐失守5兆大關

金控淨值警報響。14家金控2025年首季財報出爐，整體自結淨值驟降到5兆482億元，季減163億元或0.32%，連兩季衰退，示警信號浮現。法人圈示警，儘管第2季股債市回穩，但台幣強升重擊投資收益，匯損壓力恐讓第2季金控淨值跌破5兆元防線。

金控淨值跳水，將加重大股東增資壓力，並壓縮未來股利空間，首季又以壽險型金控成淨值縮水重災區。

首季以富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金與新光金（2888）四家壽險型金控季減3.8%或931億元最慘，一舉抵銷銀行型與證券票券型金控的季增3%與2.6%的貢獻。

其中新光金首季淨值暴減9%至2,578億元，降幅最大，富邦金也降到9,142億元、季減近4%次之，國泰金、凱基金各降到8,661億元和2,993億元，均季減2.5%。

法人指出，台股與美國S&P500首季分別重挫10%及5%，使壽險業帳列綜合損益（OCI）及覆蓋法（TPL）的股票投資部位評價下跌，抵銷了同期美國公債、公司債等殖利率下跌的債券評價部位回升，使壽險型金控首季淨值陷入衰退。

4、5兩個月新台幣暴升10.8%，加劇整體金控投資收益惡化，其中壽險型金控首當其衝，不利壽險業投資債券ETF及海外投資評價，恐拖累第2季14家金控整體淨值恐跌破5兆元。

法人圈示警，下半年美國川普關稅政策，將續讓全球股債市波動加大，且「強台幣」預期心理未退，恐進一步削弱2025年金控全年獲利能力、及可分配盈餘水準。

觀察14家金控財報，有三大關鍵指標，一、淨值，二、獲利，三、淨值項下的「其他權益」。其中影響淨值變動的兩大來源，是獲利與「其他權益」（金融資產評價損益）。

據財報顯示，14家金控首季金融資產評價損失（反映在其他權益虧損）季增1,620億元或1.32倍，全數吃掉了首季金控稅後純益季增476億元或49.8%的貢獻，使最終淨值仍蒸發了163億元。

整體14家金控首季稅後純益1434億元，季增49.8%，季增額前三大的是國泰金、富邦金和中信金，主因是今年首季台幣貶值1.2%匯兌收益和壽險型金控積極實現股票資本利得。

但首季淨值季減前三大的，則是富邦金、國泰金和新光金，壽險金控雙雄也入列，顯示高獲利動能無法抵銷評價損失壓力，也將進一步壓抑了未來實現資本利得空間。

3月底14家金控總資產則攀升到77兆9,057億元，季增1.04%。個別金控來看，以元大、台新和永豐金均季增逾3%，成長動能最強。