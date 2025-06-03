新台幣匯率狂升 工具機含淚出貨面臨虧損

新台幣匯率狂升，精密機械及工具機廠本季難逃匯損，衝擊亞崴（1530）、程泰（1583）、和大（1536）、高鋒（4510）、協易機（4533）等大廠。據統計，首季底新台幣匯率收33.13元，昨（2）日收在29.988元，換算本季以來升值10%，上述大廠本季雖然訂單不少，為能履約只能「含淚出貨」，面臨單季轉虧命運。

業者不諱言，新台幣匯率急升，加上第2季因應美國對等關稅緩衝期的搶出貨潮，雖然營收可望向上，但匯損將會大幅吃掉獲利，多家機密機械及工具機廠恐面臨單季轉虧。

和大集團董事長沈國榮指出，新台幣匯率飆升，如果到6月底匯率仍維持在30元至29.5元之間，初估單季匯損將侵蝕和大集團旗下企業每股純益0.5元至0.7元之間。

沈國榮表示，因應匯率波動，和大集團已將報價匯率調整為30至29.5元之間，由於和大的產品較具競爭力，目前與客戶重新報價還算順利。但其他如高鋒，由於日、韓等主要競爭對手匯率升幅沒有新台幣強，相對談判較為吃力，間接影響客戶下單力道。

程泰集團董事長楊德華表示，目前集團包括程泰、亞崴等企業在手訂單合計逾22億元，雖然能見度看到第4季，但這些訂單當初新台幣匯率報價在33元至32.5元，如今新台幣升破30元，根本來不及避險，但為了公司信譽，只能「含淚出貨」。

協易機不諱言，新台幣升值引發匯損壓力，不過，該公司在歐洲市場採歐元報價，近期歐元有升值趨勢，情況相對有利；東南亞市場也是採取當地貨幣報價，如泰國以泰銖報價，新台幣匯率波動影響相對較小。