央行阻升 攜手援軍進場

國內出口商美元賣壓沉重，成為觸發新台幣匯率強升關鍵，中央銀行嚴陣以待。眼見外資昨（2）日大賣台股後匯出，央行聯手軍備款、政府基金等美元買盤「援軍」進場，使得新台幣匯率一度貶回30元以下，但匯價逢低，吸引出口商再度進場賣美元，新台幣貶值金額收斂至5.9分，收在29.988元，連兩貶且為逾一周低點。

匯銀主管透露，外資匯出，加上軍備款、政府基金等美元買盤進場，新台幣匯率昨天盤中最低觸及30.036元，重貶逾1角；但出口商瘋狂拋匯、與外資等美元買盤積極對作，匯市交投熱絡，一天締造22.355億美元的成交巨量。

央行在周日（1日）晚間發布新聞稿、祭出六點聲明，第一點就是不希望市場再預測新台幣「會升到哪個價位」，避免影響國內匯市的秩序及穩定，甚至波及實體經濟。

對此，匯市交易員議論紛紛，研判央行選在周日晚間發布新聞稿，顯示「情況依舊嚴峻」；畢竟央行手中掌握許多數據，可能是察覺到國內還有很多出口商具有拋匯需求，一旦廠商憂心新台幣匯率再升值、搶著進場拋匯，就會導致新台幣升勢失控，才會提前對市場進行道德勸說。

央行強調，國內進出口廠商應依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。

台灣昨天股匯雙跌，加權指數終場大跌344點，收在21,002點，其中，外資賣超台股538.6億元並同步匯出，促使昨天新台幣匯率貶值。

展望後市，匯銀主管預估，新台幣匯率短期內將維持30元附近波動整理。

新台幣匯率5月狂升2.088元、升幅達6.98%，為逾36年單月最大升幅，震驚金融市場；6月尚未開市，央行便趕在連假結束前的周日發布新聞稿，除強調抓到外資涉嫌炒匯外，也重申央行穩定匯率的決心。