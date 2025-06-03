金控淨值拉警報 連二降…本季恐跌破5兆元

14家金控首季財報昨（2）日全數出爐，整體自結淨值驟降為5兆482億元，季減163億元或0.32%，連兩季衰退。法人示警，儘管第2季股債市回穩，但新台幣強升重擊投資收益，匯損壓力恐讓14家金控總淨值跌破5兆元。

隨著金控淨值拉警報，將加重大股東增資壓力，並壓縮未來股利空間，首季又以壽險型金控成淨值縮水重災區。

首季以富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）與新光金（2888）四家壽險型金控淨值季減3.8%或931億元最慘，一舉抵銷銀行型與證券票券型金控的季增3%與2.6%的貢獻。

其中，新光金首季淨值暴減9%、降為2,578億元，降幅最大；富邦金也降到9,142億元、季減近4%次之；國泰金、凱基金各降到8,661億元和2,993億元，都季減2.5%。

法人指出，台股與美國S&P500指數首季分別重挫10%及5%，導致壽險業帳列綜合損益（OCI）及覆蓋法（TPL）的股票投資部位評價下跌，抵銷同期美國公債、公司債等殖利率下跌的債券評價部位回升，壽險型金控首季淨值因而陷入衰退。

隨著4、5月新台幣合計暴升約10.8%，加劇整體金控投資收益惡化，壽險型金控首當其衝，不利壽險業投資債券ETF及海外投資評價，恐拖累第2季14家金控總淨值跌破5兆元大關。

法人示警，下半年川普政府關稅政策，將持續導致全球股債市波動加大，且「強台幣」預期心理未退，恐進一步削弱2025年金控全年獲利能力，以及可分配盈餘水準。

觀察14家金控財報，有三大關鍵指標，一、淨值，二、獲利，三、淨值項下的「其他權益」。其中影響淨值變動的兩大來源，是獲利與「其他權益」（金融資產評價損益）。

14家金控財報顯示，首季金融資產評價損失（反映在其他權益虧損）季增1,620億元或1.32倍，把首季金控稅後純益季增476億元或49.8%全吃光，最終淨值蒸發163億元。

總計14家金控首季稅後純益為1,434億元，季增49.8%，季增金額前三大依序為國泰金、富邦金和中信金，主因今年首季新台幣貶值1.2%，匯兌收益和壽險型金控積極實現股票資本利得。

首季淨值季減前三大的金控是富邦金、國泰金和新光金。壽險金控雙雄也入列，顯示高獲利動能無法抵銷評價損失壓力，也將進一步壓抑未來實現資本利得空間。3月底14家金控總資產則攀升到77兆9,057億元，季增1.04%。個別金控來看，以元大、台新和永豐金均季增逾3%，成長動能最強。