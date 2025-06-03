台壽：國人退休信心 六年最差

中信金控（2891）旗下台灣人壽與國立政治大學商學院昨（2）日共同發布2025年「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查報告，結果顯示，今年國人退休信心與準備狀況雙雙創下六年來最差紀錄，不僅啟動退休規劃時間愈來愈晚，實際儲蓄金額也遠低於期望，突顯國人面對未來生活保障的壓力與焦慮。

本年度三大退休指數中，僅有「退休生活滿意指數」微幅上升至65分；「退休信心指數」為55分，連兩年下滑，並第四度未達及格門檻；「退休充裕指數」更跌破60分、來到59分，創下歷來新低。調查指出，國人開始存退休金年齡39.63歲，是歷年來最晚的一次，顯示即便面對人口老化與經濟不確定性，實際行動仍顯不足。

儘管受訪者認為應該在39歲開始儲備退休金，實際平均起步年齡為45.15歲，兩者相差逾六年。預期退休生活每月支出平均達39,901元，但實際估算能存下的金額僅有32,778元，差距高達7,123元。更有34.7%的人悲觀預估，未來可支配的退休金每月不到2萬元。

調查顯示，逾七成未退休者每月僅能存下不到1萬元退休金，這些人正面臨上有老下有小的雙重壓力，在通膨與生活成本高漲的夾擊下，想提早退休幾乎成為空談。

儘管挑戰重重，多數國人已有「靠自己」的準備意識。62.4%受訪者表示已自行準備退休金，與仰賴社會保險者（64.1%）相當。台幣存款、股票與保險為主要理財工具，其中ETF正快速成為年輕族群的新寵。政府今年7月上路的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）亦受到52.3%民眾支持。

該指標調查由政大金融學系教授楊曉文主持，結合政大資料採礦研究中心分析全台25歲以上民眾的1,236份有效樣本，信賴水準達95%、抽樣誤差為正負2.79%。

完整研究將於6月23日「贏領金融論壇」揭曉，包括前IMF經濟學家艾西亞、金管會主委彭金隆與多位專家將共論退休資產配置與永續保障之道。