元大壽兩大商品 撐起保護傘

根據勞保局最新統計，截至2024年底，全台約有187萬名勞工領取勞保老年年金，平均每人每月領取金額為1萬9,344元，不僅未達勞保退休金天花板，也低於主計總處公布的2023年全國每人平均每月消費支出23,262元。數據反映，多數民眾僅靠勞保年金難以維持退休生活水準，退休後的經濟準備成為不可忽視的議題。

面對高齡化社會與長壽風險，如何透過多元的金融工具進行財務規劃，逐步累積資產，以支應退休後長期生活開銷，已是全民面對的重要課題。

在市場多樣的退休理財工具中，投資型保險產品提供了一種結合保障與資產配置的方式。元大人壽近期推出的「元元豐收」系列投資型保險商品，便是鎖定具備資產累積需求、重視彈性與長期投資策略的客群。該系列產品分為兩種型態：「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」，分別對應不同的保障與財務規劃需求。

其中，壽險產品適用於希望在參與市場投資的同時，兼顧身故保障的族群，特別是家庭經濟支柱或有資產傳承規劃者；而年金險則更適合有資金餘裕、期望提前部署退休金來源的個人，透過約定年金給付時點，逐步建立退休收入結構。

「元元豐收」系列商品提供多元選項，包括類全委帳戶與多檔精選共同基金，涵蓋全球成長型股票、高評級債券、龍頭企業股票等標的，讓保戶依據自身風險屬性與財務目標進行靈活選擇。值得一提的是，商品設計上於首次投資前不先扣除保險相關費用，使保戶能更完整參與市場表現。

此外，該系列保單亦提供彈性繳費機制與增額投入空間，讓保戶可根據自身財務狀況調整投資節奏，強化資產累積效益，進一步提升長期財務規劃的主動性與穩定性。

整體而言，面對退休金缺口與生活成本上升壓力，單靠勞保已難以支撐未來30年甚至更長的退休人生，民眾勢必得提早思考多元資產配置的可能性。