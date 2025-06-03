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元大金三子公司高層異動 翁健兼任壽險董事長
元大金控（2885）所屬三家子公司昨（2）日同步召開董事會，通過董事長及高階主管人事案，包括現任元大金控總經理翁健兼任元大人壽董事長、元大證券執行副總經理林佩宸接任元大創投董事長、元大投顧副董吳杰兼任元大證金董事長。此次人事布局被視為金控深化集團整合、強化核心競爭力的重要一步。
在壽險領域，元大人壽董事會通過，由現任元大金控總經理翁健出任新任董事長，接替任期屆滿的江朝國，總經理則由郭軒岷續任。翁健具備法律背景，長年致力於金控子公司資源整合與內控風險強化，未來將結合集團力量，帶領元大人壽穩健迎戰市場挑戰。此舉也象徵金控對壽險業務的高度重視與支持。
元大人壽順應高齡化趨勢與低利環境，將持續發展「傳統型商品」與「投資型商品」雙主軸，並積極因應2026年將接軌的IFRS 17與ICS 2.0兩大國際準則。在翁健與郭軒岷的雙領導下，公司將擴大業務量能、強化核心通路，邁向永續經營與國際接軌目標。
在創投與證金領域也有新布陣。元大創投董事會決議，由元大證券執行副總經理林佩宸接任董事長，原任陳麒漳因任期屆滿卸任。林佩宸擁有超過30年資本市場經驗，具中華民國會計師資格，並於本月起兼任金控法金事業處副執行長。
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