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國壽實踐一次到位貼心體驗

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

在數位科技日新月異、效率至上的時代，國泰人壽始終堅守「以人為本」的初心，致力將溫度融入每一次服務互動。目前在全台設有55個臨櫃據點，每日服務近3,100位民眾，用心實踐「一次到位」的貼心體驗。

走進服務據點，不難感受到國泰人壽滿滿的人情味；客服人員不僅專業細心，更主動傾聽需求、貼心提醒權益，讓每一次接觸都不只是制式流程，而是一場有溫度的真誠交流。

語言服務方面，國泰人壽領先業界，導入涵蓋九國語言的即時口譯服務。今年4月，更成功協助一位日籍保戶以日語視訊方式辦理保單變更，打破語言障礙，讓客戶在熟悉的語言環境中安心做出重要決策。

為回應多元族群需求，國壽積極打造無障礙金融服務環境。據點全面設有無障礙設施與輔具，並針對樂齡與身心障礙族群量身設計個人化服務流程。對長者而言，專責人員除使用台語溝通，還會適度放慢語速，讓理解更順暢，充分展現尊重與體貼。

同時，國壽也與專業機構合作，導入手語視訊翻譯，並培訓人員具備基本手語能力，幫助聽語障朋友無礙溝通。針對如讀唇、放慢語速等不同需求，現場人員也能靈活調整，細膩地回應每一位客戶的溝通方式

未來，國泰人壽將持續深化「以人為本、用心服務」信念，不論是簡單的業務申辦，或是牽涉法律與健康的複雜議題，都會成為保戶最可靠的夥伴，提供更有效率、更有溫度、更具價值的貼心服務。

語言 溝通方式 手語

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