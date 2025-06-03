國壽伸援手 助保戶處理債權

國泰人壽分享78歲保戶真實故事，因突遭法院強制執行，國泰動員法律與協商團隊介入，爭取到雙方能接受的折衷方案，證明在人生最艱難的時刻，最需要的不只是理賠，更是一份溫柔而堅定的陪伴。

國泰人壽始終秉持「以人為本」的初心，在面對重大理賠案件時，不僅提供快速、透明的理賠流程，更延伸關懷的觸角，與癌症公益團體攜手推出「癌症關懷包」、「骨折關懷包」與「照顧者支持手冊」，內容涵蓋實用資訊與心理支持，成為保戶面對挑戰時的重要依靠。

針對近年來逐漸升高的財務壓力，國泰人壽建立完善的應對機制；根據統計，平均每月有超過8,300位保戶面臨保單強制執行的風險，不僅關乎財務，更牽動基本保障的延續。

國壽客服團隊會在第一時間主動聯繫，耐心協助保戶釐清程序、提出異議申請建議，甚至安排專人陪同談判與協商，讓保戶不再孤軍奮戰。

不只是法律協助，國泰人壽更在條件允許下，盡力協助保戶保留基本醫療或壽險保障，避免在重建人生的關鍵時刻，失去最基本的健康與生活防線。

其中一則真實故事令人動容—一位78歲的高齡保戶，長年依賴保單支付醫療與生活所需，某日突遭法院強制執行，面對艱澀的法律文書陷入極度不安。

就在保戶不知所措之際，國壽客服主動伸出援手，立即動員法律與協商團隊介入，並與態度強硬的債權方展開多次溝通協調。最終，團隊成功爭取到一個雙方皆能接受的折衷方案，保戶僅需解約部分保單，便得以保留最關鍵的醫療保障，避免生活陷入困境。

未來，國泰人壽將持續以穩健而溫暖的步伐，陪伴每位保戶走過人生高低，打造一張韌性、溫度、有依靠的保障守護網。