富邦壽增提百億外準金

新台幣匯率5月強升2.088元，升幅高達6.98%，創逾36年以來單月最大升幅，壽險公司啟動「搶救匯損大作戰」；富邦金控昨（2）日代子公司富邦人壽公告，已獲金管會核准增提外匯價格變動準備金100億元。

新台幣匯率強升，衝擊壽險業5月獲利表現，富邦人壽雙管齊下，除遞件申請外匯準備金新制外，昨天也公告，獲金管會核准增提外匯價格變動準備金100億元。

目前國內的壽險三雄，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽均向金管會遞件申請外匯準備金新制；金管會已通過國泰人壽與南山人壽的申請，近日也將快馬加鞭通過富邦人壽的核准。