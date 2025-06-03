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國銀新南向放款動能驟減 台幣劇升、企業大額還款是主因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
新台幣。 記者黃仲明／攝影
新台幣。 記者黃仲明／攝影

4月強勢台幣重擊新南向放款動能。據金管會統計，2025年4月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,516億元，較上月大減446億元寫史上最大月減紀錄。金管會說明，主因是4月台幣劇升與企業大額還款雙重衝擊。

受到4月放款驟減拖累，前四月國銀對新南向新增放款量僅剩312億元，達成率由上月超標急降至四成。金管會訂下的全年目標為728億元，達標難度大增。

主要放款市場也同步轉弱，4月國銀對新加坡、印度放款，分別減少65億元與31億元。

一家銀行主管坦言，4月台幣暴升3.6%，5月更強升了近7%，重創主要以美元計價的新南向放款，「放款根本無法彌補10%匯損」，料第2季放款動能恐全面急凍。

今年新南向放款動能將看兩大關鍵指標，一、若「強台幣」趨勢未改，全年新南向放款目標恐難達陣。

二、美國與各國的關稅談判結果，一旦得課徵高關稅，越南等台商重鎮首當其衝。

金管會公布2025年4月國銀對新南向放款餘額1兆8,516億元，月減446億元終結連七個月成長，同時寫下史上單月最慘紀錄，年增降到6.67%的近一年半低點。

如果以4月底美元匯率32.017元換算，放款餘額為578.32億美元，月增額6.86億美元，較上月擴大三倍，顯示剔除了匯率因素，整體新南向放款動能仍強。

銀行主管坦言，4月初美國川普總統給了各國90天關稅豁免談判期，引發短線拉貨潮，預料6月急單將達高峰，7月後則視談判結果而定，第3季不確定性高。

若以前三大新增放款銀行來看，4月以北富銀逆勢增加20億元、台新增加5億元較多，顯示這兩家銀行新增放款量能彌補了匯損。累計前四月北富銀新增放款量97億元，台新銀則有103億元。

餘額 美國 台幣

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