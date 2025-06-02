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獨家／壽險3月解約金寫七個月新高 首季現金淨流入

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
保發中心統計顯示，壽險業3月解約金額達1,583億元，寫下七個月新高。示意圖／聯合報系資料照片
保發中心統計顯示，壽險業3月解約金額達1,583億元，寫下七個月新高。示意圖／聯合報系資料照片

保發中心統計顯示，壽險業3月解約金額達1,583億元，寫下七個月新高；統計今年第1季，解約金額來到4,115億元，若包含生存還本、滿期金等，總給付達6,193億元，與總保費收入6,703億元相較，現金淨流入510億元，顯示壽險本業「入不敷出」情況已見好轉。

金融圈主管分析，因第2季新台幣匯率暴衝，保單解約潮是否因此擴大，後續效應仍待觀察。

光看今年3月，壽險總保費收入2,347億元，低於總給付2,376億元，呈現金淨流出30億元；對此，壽險業高層解釋，若加上3月利息收入估736億元，壽險現金仍呈淨流入706億元。

回顧今年1月與2月，壽險解約金分別為1,275億元與1,257億元，差異不大，3月適逢季底，解約金擴大至1,583億元，為七個月新高。

至於生存還本加滿期金，今年前兩月分別為262億元與204億元，3月進一步增至314億元。

因此，今年前三月總給付分別為1,941億元、1,876億元以及2,376億元。

今年第1季，總保費收入6,703億元，扣除總給付6,193億元，現金淨流入為510億元；再加計今年首季利息收入，以去年第4季實績2,209億元估算，總保費收入扣除總給付，再加上利息收入，今年首季合計淨流入2,719億元，流動性充足無虞。

保發數據指出，今年第1季，壽險新契約保費增至2,706億元，年增51%；續年度保費3,998億元，年增5%，合計總保費收入6,703億元，年增20%。

單看今年3月，新契約保費976億元，年增45%，且較2月增加146億元，壽險業高層分析，新台幣投資型保單增加98億元貢獻最大。

今年首季，傳統型商品新契約保費1,489億元，年增20%；投資型新契約保費1,217億元，較去年同期暴增123%，新契約保費合計2,706億元。

壽險業 保費

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