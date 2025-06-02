央行喊話穩匯 新台幣放量貶值收29.988元

中央銀行信心喊話，展現穩定匯率的決心，為市場注入強心針，加上避險情緒升溫，新台幣兌美元今天放量走貶，盤中一度跌至30元，收盤收在29.988元，貶5.9分，台北及元太外匯市場總成交金額22.355億美元。

新台幣5月狂升2.088元，創逾36年單月最大升幅；6月剛揭開序幕，央行在端午連假結束前，1日晚間透過新聞稿指出抓到外資炒匯，並重申穩匯決心。

央行信心喊話後的首個交易日，新台幣兌美元今天以29.9元開出，而後因台股下挫、美元買盤湧現，匯價摜破30元整數大關，最低觸及30.036元，重貶逾1角。

台灣今天上演股匯雙挫，台股在電子和傳統產業股走弱下，指數開低走低，下跌344.59點，收在21002.71點。外資大砍台股新台幣538.69億元，賣超金額創3個月新高。

外匯交易員指出，外資大舉賣超台股，但是匯出量能有限，貶值力道還來自油款匯出、避險性質的美元買盤等。

隨著匯價回貶，外匯交易員表示，新台幣升值大方向未變，出口商不敢等到月底，只要價格回跌，就願意進場，今天在29.9元上方，明顯看到出口商拋匯轉趨積極。

外匯交易員補充，美中摩擦再起、美國聯邦國際貿易法庭使對等關稅受阻、聯準會官員釋出下半年可望降息的訊號，訊息紛亂導致金融市場陷入波動，目前只能靜待局勢明朗，並關注本週美國公布的非農就業數據，據以判斷美國經濟現況。